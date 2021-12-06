إصابة بكورونا في صفوف بورتو قبل استضافة أتلتيكو مدريد

وقال كونسيساو في مؤتمر صحافي "بيبي إيجابي بكوفيد ولن يلعب أمام أتلتيكو لهذا السبب"، كاشفاً أيضاً بأن الشك يحوم حول مشاركة لاعب الوسط الصربي ماركو غروييتش، المدافع المخضرم بيبي والمهاجم جواو ماريو بسبب مشاكل بدنية.

وستكون مواجهة الثلاثاء مصيرية لبورتو وأتلتيكو على السواء من أجل حسم البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور الثاني عن المجموعة الثانية التي حسم ليفربول الإنكليزي بطاقتها الأولى والصدارة أيضاً.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 10 نقاط عن بورتو الثاني الذي يتقدم بدوره بفارق نقطة فقط عن كل من ميلان الإيطالي وأتلتيكو.

وسيضمن بورتو تأهله في حال الفوز، وحتى أن التعادل سيكون كافياً شرط ألا يفوز ميلان على ليفربول.

وقال كونسيساو "سنقوم بعملنا وهو الفوز لأننا لن نعتمد على أحد نتيجة فريق آخر"، معتبراً "أن ليست هناك أفضلية لأي فريق على آخر في هذا النوع من المباريات".