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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

أياكس يعود بتعادل مقنع من أرض باوك

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يواصل أياكس بنجاح مشواره المعقد في سبيل التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Reuters

عاد أياكس أمستردام الهولندي بتعادل مقنع من أرض باوك أثينا اليوناني 2-2 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدوري الثالث ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أياكس بالنتيجة بفضل هدف سجله جيانوليس بالخطأ في مرمى فريقه (10) لكن باوك أنهى الشوط الأول متفوقاً بعد هدفين سجلهما الإنكليزي أكبوم والبرازيلي ليو ماتوس (32 و39).

ونجح أياكس في خطف هدف التعادل مع الشوط الثاني مستفيداً من خبرة البديل هونتلار (57).

وستقام مباراة العودة المؤهلة إلى الدور الإقصائي في الثالث عشر من أب/أغسطس الحالي.

وفي مباريات أخرى من ذات الدور خسر أبويل القبرصي من مضيفه كاراباخ الأذربيجاني 2-1.
 

أياكس
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