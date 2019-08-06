أياكس يعود بتعادل مقنع من أرض باوك

عاد أياكس أمستردام الهولندي بتعادل مقنع من أرض باوك أثينا اليوناني 2-2 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدوري الثالث ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أياكس بالنتيجة بفضل هدف سجله جيانوليس بالخطأ في مرمى فريقه (10) لكن باوك أنهى الشوط الأول متفوقاً بعد هدفين سجلهما الإنكليزي أكبوم والبرازيلي ليو ماتوس (32 و39).

ونجح أياكس في خطف هدف التعادل مع الشوط الثاني مستفيداً من خبرة البديل هونتلار (57).

وستقام مباراة العودة المؤهلة إلى الدور الإقصائي في الثالث عشر من أب/أغسطس الحالي.

وفي مباريات أخرى من ذات الدور خسر أبويل القبرصي من مضيفه كاراباخ الأذربيجاني 2-1.

