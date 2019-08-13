أياكس يتأهل إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا

فاز أياكس على ضيفه باوك أثينا اليوناني 3-2 في إياب الدور الثالث من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى الدور الإقصائي الذي يسبق دور المجموعات.

وتمكن أياكس من التأهل بعدما حقق الفوز الصعب علماً أنّه تعادل مع باوك العنيد ذهاباً 2-2.

وافتتح الضيف النتيجة بفضل الهولندي بيسسوار (23) ليرد الصربي تاديش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من ركلة جزاء، علماً أنّه أضاع واحدة في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وانتظر أياكس حتى الدقائق العشرة الأخيرة كي يحسم المباراة بفضل هدف من الأرجنتيني تاغليافيكو (80) ومن ثم تاديش من ركلة جزاء (85) قبل أن يعود بيسسوار ويذلل النتيجة في الوقت بدل الضائع 90+3.



وسيلعب أياكس مع أبويل القبرصي الذي تغلّب 2-0 على كاراباخ الأذربيجاني معوضاً خسارته ذهاباً 2-1.

كما جاءت أكبر مفاجآت هذا الدور بخروج بورتو البرتغالي بخسارته من ضيفه كراسنودار الروسي 3-2 مهدراً فرصة فوزه ذهاباً 1-0، ليضرب الأخير موعداً مع أولمبياكوس اليوناني الذي جدّد فوزها ذهاباً 1-0 على إسطنبول باشاشهير وهذه المرة بنتيجة 2-0.

وودّع سلتيك الاسكتلندي المسابقة بخسارته من ضيفه كلوج الروماني 4-3 بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 ليصطدم الفائز بسلافيا براغ التشيكي.

فيما احتاج النجم الأحمر الصربي لركلات الترجيح كي يتجاوز كوبنهاغن الدنماركي 7-6 بعد التعادل 1-1 ليلاقي يونغ بويز السويسري.



كما تأهل دينامو زغرب الكرواتي ليواجه روسنبيرغ النرويجي، ولاسك النمسوي ليلاقي كلوب بروج البلجيكي.