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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أورساتو حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لنهائي دوري الأبطال بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

Reuters

ويعد أورساتو أحد أشهر حكام القارة الأوروبية وهو لا يقل كفاءة عن التركي شاكير والهولندي كويبرس والإسباني ماتيو.

وقاد أورساتو (44 عاماً) العديد من المباريات المهمة آخرها بين إشبيلية وولفرهامبتون في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكما كان حكماً لقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو منذ قرابة شهر من الآن.

ويحمل عشاق بايرن ميونيخ ذكرى سيئة مع أورساتو بخسارتهم 3-1 من ليفربول الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت.

بالمقابل كان أورساتو مشرفاً على المواجهة التي كسبها باريس سان جيرمان على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-0 في ذهاب ذات الدور من النسخة الماضية أيضاً.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ
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