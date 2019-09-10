أنييلي لا يستعجل الأندية: أمامنا حتى 2022 للاتفاق على إصلاح دوري الأبطال



ويعدّ أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس بطل إيطاليا، رأس حربة الطروحات المثيرة للجدل لإعادة هيكلة نظام المسابقة القارية الأهم بدءاً من العام 2024، والتي يُخشى أن تحولها إلى بطولة "مغلقة" بين الأندية الكبرى.

وفي ظلّ الأصوات الرافضة في البطولات المحلية والأندية التي تحتل موقعاً وسطياً في الدوريات الخمس الكبرى، انتهى الاجتماع الذي عقدته الرابطة يومي الإثنين والثلاثاء في جنيف دون التوصل إلى إجماع حول سبل المضي في هذه الاقتراحات.

وقال أنييلي في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع "نعرف أنّه علينا إيجاد الجواب مع حلول العام 2022، سيدخل حينها ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) السوق لبيع الحقوق التجارية للمسابقة التي سنتفق عليها".

أضاف: "لذا الموعد النهائي هو 2022 ولكن آمل في ألا تحتاجوا إلى كل هذا الوقت".

وكانت الرابطة التي تمثل أكثر من 230 نادياً في القارة العجوز، قد قدمت اقتراح صيغة جديدة لدوري الأبطال، عرضه ويفا في أيار/مايو الفائت.

ويتضمن الاقتراح إقامة مباريات في نهاية الأسبوع وأن تقسم الأندية الـ32 إلى أربع مجموعات تضم كل منها ثمانية أندية (بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربع أندية)، إضافة إلى نظام هبوط وترقية من شأنه أن يأهل الأندية الستة الأولى من كلّ مجموعة مباشرة إلى الموسم المقبل من المسابقة الأهم على مستوى الأندية القارية.

ودفع الاعتراض القوي من الأندية والدوريات المحلية على الاقتراح الذي قد يؤثر سلباً على بطولاتهم، الاتحاد الاوروبي إلى تأجيل اجتماع كان مقرراً في 11 أيلول/سبتمبر الحالي للبحث في هذه الأفكار.

- روزنامة مزدحمة -

وأجرت رابطة الأندية على مدار اليومين الأخيرين في جنيف مناقشات مع الأندية وصفها أنييلي بأنّها "نهاية المرحلة الأولى من الاستشارات".

وقال ابن الـ43 عاماً الذي أعيد انتخابه مؤخراً رئيساً للرابطة حتى 2023 "الأمر المهم في وضع هذا الاقتراح على الطاولة، هو أنه ساهم في اتفاق الجميع أنّ هناك حاجة للتغيير، المهم هو إقامة المزيد من المباريات الأوروبية، هذا كلّ ما نريده (...) مشاركة أكبر للدول الصغرى".

وتابع أنييلي العضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "نريد أن نبقى أوفياء لمبادئنا (...) في بيئة موحدة تسمح للجميع أن يجتمعوا ويفكروا بما هو الأفضل لمستقبل الكرة الاوروبية".

وستتطلب زيادة عدد المباريات الأوروبية في حال الرغبة في تطبيقها، إيجاد المواعيد في روزنامة دولية مزدحمة أصلاً، وبحسب مشاركين في الجمعية العمومية، طرح أنييلي حلاً يقضي بتقليص عدد الأندية في البطولات المحلية، لكنه شدد على أن ذلك ليس الموقف الرسمي للرابطة.