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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي ينضم إلى ريال مدريد بعد فحص سلبي لكوفيد

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سيتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإشراف على فريقه ريال مدريد الإسباني في لندن خلال مباراته المرتقبة مع تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فحص سلبي لفيروس كورونا.

REUTERS

وقال النادي الملكي في بيان إن أنشيلوتي سيسافر إلى لندن صباح الأربعاء قبل المباراة المرتقبة في ملعب "ستامفورد بريدج" مساء.

وذكر البيان "يعلن ريال مدريد أن نتيجة مدربنا كارلو أنشيلوتي لفحص كوفيد-19 جاءت سلبية وسيسافر إلى لندن هذا الصباح من أجل الانضمام إلى الفريق الأول".

وكان ريال مدريد أعلن الأربعاء الماضي عن إصابة أنشيلوتي بالفيروس ما أثار الشكوك حول إمكانية سفره إلى لندن.

ويسعى نادي العاصمة الاسبانية للثأر من نظيره اللندني الذي أقصاه من الدور نصف النهائي الموسم الماضي في طريقه إلى اللقب، علمًا أن مباراة الاياب تقام الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".
 

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