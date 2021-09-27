أنشيلوتي: "ريال مدريد لديه شيء مميز في دوري أبطال أوروبا"

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "العودة إلى برنابيو تجعلنا أكثر حماسًا. لدينا الكثير من الذكريات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هنا. هذا النادي لديه شيء مميز مع هذه المسابقة. إنها الأكثر تعقيدًا، والأكثر صعوبة، ولكن هذا النادي اعتاد على الفوز بها أكثر من أي فريق آخر. لذلك ننطلق بأفضلية قليلة عن الباقين".

وأضاف "زيزو فعل أشياء لا يمكن أن نحقق أفضل منها. أتمنى أن أفعل مثله! آمل أن أكون قادرًا أيضًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا لمرة إضافية!".

وعاد أنشيلوتي إلى تدريب ريال مدريد هذا الصيف خلفاً لزيدان، ونجح بسرعة من إعادة التألق للفريق الذي قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، إذ يتصدر النادي الملكي الدوري الإسباني بعد سبع مراحل.

وحذَّر انشيلوتي، الفائز باللقب مرتين أيضاً مع مواطنه ميلان، لاعبيه من مؤهلات لاعبي شريف تيراسبول: "إنهم يلعبون بشكل جيد، لقد قدموا أداءً جيدًا ضد دينامو زغرب (الكرواتي) في الدور التمهيدي (3-0، 0-0) وفي مباراتهم الأولى (في دور المجموعات أمام شاختار دانيتسك الأوكراني 2-0)، إنهم منظمون جداً وسريعون في الهجوم، لذلك سنحتاج إلى أقصى تركيز للحصول على النقاط الثلاث".

وأشاد المدافع ناتشو بالإيطالي قائلاً "كان المدرب يعرفنا جيدًا، العديد منا يعرفونه منذ بضع سنوات. لديه خبرة، وقد تمكن من تحويل مجموعة شابة إلى فريق يقهر أي خصم".

وأضاف "لقد جعلنا أفضل، جعلنا فريقًا ديناميكيًا جداً، يسجل الكثير من الأهداف. مع الوقت القليل الذي أمضيناه معًا، لا يمكن للأمور أن تكون أفضل من ذلك".

وحذر ناتشو بدوره من الفريق المولدوفي "إنه فريق جاهز للمنافسة في دوري الأبطال. لقد تغلبوا على شاختار الذي عانينا أمامه الموسم الماضي".