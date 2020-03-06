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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أليسون يغيب عن ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

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أعلن الألماني يورغن كلوب أنّ الحارس البرازيلي أليسون سيغيب عن الملاعب بسبب بعض المشاكل العضلية.

AFP

وأوضح كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنّ أليسون لن يكون متاحاً أمام بورنموث ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز غداً السبت مشيراً إلى عدم معرفته بإمكانية لحاقه بمباراة ليفربول وإيفرتون الأسبوع المقبل.

وأضاف كلوب أنّ أليسون سيغيب أيضاً عن مواجهة ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء القادم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام أتلتيكو ذهاباً 1-0 كما تلقى هزيمتين في آخر مباراتين الأولى أمام واتفورد في الدوري الممتاز 3-0 ومن ثم أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنكليزي 2-0.

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