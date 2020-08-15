أرقام هامة فجرتها مواجهة بايرن وبرشلونة التاريخية



ونبدأ رحلة الأرقام برقم هام جداً ومؤشر لايمكن تجاهله حيث أن هذه هي التشكيلة الأكبر سناً التي يخوض بها برشلونة أي مباراة في تاريخ مشاركته في دوري الأبطال بمتوسط عمر بلغ 29 عاماً و329 يوماً.

• من جانبه كانت هذه ليلة تاريخية لنجم بايرن ميونيخ توماس مولر حيث كانت مباراته أمام برشلونة هي المواجهة رقم 113 في دوري أبطال أوروبا ليكون بذلك هو أكثر لاعب ألماني يخوض مباريات في تاريخ المسابقة متفوقاُ على فيليب لام الثاني برصيد 112 مباراة.

• نبقى مع مولر المتألق جداً أمام برشلونة تحديداً إذ أنه بهدفيه الذي أحرزهما الليلة يكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في برشلونة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف.

• ليلة مهمة أيضاً لجناح بايرن، الكرواتي إيفان بيريسيتش التي انفجرت قدراته التهديفية مع بايرن أخيراُ في دوري الأبطال إذ نجح في إحراز 3 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة على الرغم من أنه خاض 19 مباراة في السابق في ذات المسابقة وفشل في التسجيل في أي منها.

• بإحرازه هدفين الليلة أيضاً أصبح مولر مسجلاً لـ23 هدفاً في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا ليحتل بذلك المركز الثالث على صعيد هدافي المسابقة في الأدوار الإقصائية بعد كريستيانو رونالدو 67 هدفاً، وليونيل ميسي 47 هدفاً.

• نذهب إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي أصبح خامس لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في التسجيل في 8 مباريات على التوالي في المسابقة "آخر لاعب كان كريستيانو رونالدو عام 2014"، كما أنه أول لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ الذي يحقق هذا الإنجاز متجاوزاً النجم الألماني لاعب الفريق السابق يورغن كلينسمان الذي كان قد سجل في المسابقة نفسها في 7 مباريات متتالية عام 1996.

• ونستمر مع ليفاندوفسكي الذي سجل الليلة 50 هدفاً للعملاق البافاري في 60 مباراة خاضها مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

• إنجاز هام سجل ليلة الجمعة أيضاً للكرة الألمانية حيث هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها ثلاثة مدربين ألمان في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال هم توخيل مدرب باريس سان جيرمان وناغلسمان مدرب لايبزيغ وأخيراً فليك مدرب البايرن.

ليلة حزينة لبرشلونة

• تلقى برشلونة أمام بايرن الخسارة الأسوأ في تاريخه (8-2) منذ عام 1946 عندما خسر (8-0) أمام أمام إشبيليه في كأس إسبانيا.

• بخسارته (8-2) أمام بايرن يكون برشلونة قد تلقى أكبر عدد من الأهداف في شباكه في مباراة واحدة في تاريخ مشاركته في المسابقات الأوروبية.

• أول مرة لا يشارك فيها أي فريق إسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2006 – 2007.

• أول مرة يفشل برشلونة في تحقيق أي لقب خلال موسمه منذ موسم 2007-2008.

• بخسارته بثمانية أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا تساوى برشلونة مع فرق حدث لها نفس الرقم السلبي مثل ديبورتيفو لاكورنيا أمام موناكو عام 2003 وبشيكتاش أمام ليفربول عام 2007، ومالمو أمام ريال مدريد عام 2015 وليغا وارسو أمام دورتموند عام 2016.

• وأخيراً موسم 2019-2020 هو الموسم الأول الذي يغيب فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006 "هل هي نهاية حقبة الأسطورتين؟".