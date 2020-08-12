أرقام مهمة قبل مواجهة أتالانتا وباريس سان جيرمان

وسيحاول باريس سان جيرمان المنتشي بألقابه المحلية تجاوز طموح أتالانتا الذي أبهر الجميع هذا الموسم في مسابقة دوري الأبطال.

وفي ما يلي أرقام واحصائيات قبل مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأتالانتا: