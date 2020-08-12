أرقام مهمة قبل مواجهة أتالانتا وباريس سان جيرمان

وسيحاول باريس سان جيرمان المنتشي بألقابه المحلية تجاوز طموح أتالانتا الذي أبهر الجميع هذا الموسم في مسابقة دوري الأبطال.
وفي ما يلي أرقام واحصائيات قبل مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأتالانتا:
- مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون المباراة الأولى تاريخياً التي تجمع أتالانتا بالفريق الباريسي.
- لم يحقق باريس سان جيرمان الفوز في أي مباراة ضد فرق إيطالية في دوري أبطال أوروبا، تعادل في 4 مباريات وخسر في مواجهتين، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة منهم.
- بات نادي أتالانتا أول فريق يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى ويبلغ دور ربع النهائي منذ ليستر سيتي في موسم 2016 – 2017.
- سيخوض الفريق الباريسي أول ربع نهائي في دوري الأبطال منذ موسم 2015 -2016.
- لعب رفاق نيمار في مباراتين تنافسيتين فقط في آخر 5 أشهر بينما لعب أتالانتا 13 مواجهة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة.
- حقق أتالانتا الفوز في آخر 4 مباريات في دوري الأبطال، علماً بايرن ميونيخ هو صاحب أطول سلسة، كما سجل الفريق الإيطالي 8 أهداف في مباراتين في الأدوار الإقصائية حتى الآن (ضد فالنسيا)، بقدر التي سجلها في 6 مباريات في دور المجموعات.
- تلقى أتالانتا أهدافاً في مرماه أكثر من أي فريق آخر متبقي في دوري الأبطال هذا الموسم (16 في 8 مباريات).
- تمكن باريس سان جرمان من التسجيل في آخر 32 مباراة في دوري الأبطال وهي أطول سلسلة حالياً في البطولة. ولم يفشل الفريق الباريسي في التسجيل إلا في مباراة ربع نهائي موسم 2015 - 2016 أمام مانشستر سيتي.
- سجل السلوفيني جوسيب إلتسيش 5 من أهداف أتالانتا الـ 7 الأخيرة في دوري الأبطال كما أنه كسب أكبر عدد من ضربات الجزاء، 3 ضربات، في بطولة هذا الموسم.
- سجل نيمار 12 هدفاً في مبارياته الـ 16 الأخيرة في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.