أرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ - صيام سواريز هو الأغرب



ويتصدر ميسي وليفاندوفسكي قائمة الأبرز من صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ توالياً، إذ لعب كل منهما دوراً حاسماً في تألق فريقه هذا الموسم، لكن رقم الأوروغوياني لويس سواريز يبقى الأغرب خاصة وأنّه يتعلق بمهامه الهجومية.

وتقول لغة الأرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ:

بلغ كلّ من برشلونة وبايرن ميونيخ دور الربع نهائي في دوري الأبطال للمرة الـ 18 (رقم قياسي).

بلغ برشلونة الدور الربع نهائي في دوري الأبطال للموسم الـ 13 على التوالي (أي كلّ موسم منذ 2007- 2008) رقم قياسي في البطولة.

هذا أول لقاء بين برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال منذ 2014 - 2015 عندما فاز برشلونة في النصف نهائي.

خسر برشلونة مباريات ضد بايرن في البطولة أكثر مما خسره ضد أيّ فريق آخر (خسر في 5 من الـ 8 مباريات بينهما – ف 2 ت 1).

فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته الـ 8 في دوري الأبطال هذا الموسم (فقط برشلونة في 2002 -2003 فاز في أول 9 في نسخة من البطولة).

خسر برشلونة في مباراتين فقط من آخر 31 مباراة في دوري الأبطال (ف 19 ت 10) ولم يخسر في نسخة هذا الموسم حتى الآن (ف 5 ت 3).



