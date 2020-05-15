أتلتيكو مدريد "يسخر" من اعتراف كلاتنبورغ بخطئه في احتساب هدف راموس في نهائي 2016

وجمع أتلتيكو مدريد المقالات التي تحدثت عن تصريح الحكم الإنكليزي، الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2016، ووضعها في تغريدة نشرت على "تويتر" وكانت مصحوبة بصورة رمزية "إيموجي" جسدت وجهاً مستغرباً ومتسائلاً.

وحاول أتلتيكو مدريد من خلال هذه التغريدة أن "يسخر" من تصريحات كلاتنبورغ والتي لن تعيد له فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ولن تغير شيئاً في التاريخ الذي سجل احراز ريال مدريد الكأس.

وأكد الحكم الإنكليزي بأن هدف المدافع سيرجيو راموس، الذي جاء في الدقيقة 15، في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2016 كان مسبوقاً بتسلل وبالتالي لم يكن صحيحاً.

وتحدّث كلاتنبورغ عن نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2016 قائلاً: "في فترة ما بين الشوطين، أدركت بأن الهدف الذي تقدم به ريال مدريد جاء من وضعية تسلل لم يتفطن إليها مساعدي".

وأضاف الحكم الإنكليزي قائلاً: "مع بداية الشوط الثاني، منحت لأتلتيكو مدريد ركلة جزاء، بعد أن أخطأ بيبي أمام توريس. فكان اللاعب البرتغالي منفعلاً وغاضباً وقال لي " لا يا مارك، لم أرتكب خطأ"، قلت له " هدف فريقك الأول لم يكن صحيحاً فابتعد بيبي عني وصمت".

وتوّج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال في عام 2016 للمرة 11 في تاريخه، والأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عقب فوزه بركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد 5-3 بعد أن انتهت مواجهة ملعب سان سيرو بالتعادل 1-1.

وافتتح راموس التسجيل في الدقيقة 15 ثم أدرك البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو التعادل في الدقيقة 79.

ومنح الحكم الإنكليزي ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 48 أهدرها الفرنسي أنطوان غريزمان.