أتلتيكو مدريد يخطف بطاقة العبور بتخطيه بورتو

وسجل هدف أتلتيكو الأول الفرنسي أنطوان غريزمان 56، فيما وقع على الثاني الأرجنتيني آنخيل كوريا 90، وأضاف الثالث مواطنه رودريغو دي بول 90+2 أما هدف الخاسر الوحيد فدونه سيرجيو أولفيرا 90+6 من ركلة جزاء.

وتعرضت صفوف كل فريق لبطاقة حمراء، البلجيكي يانيك كاراسكو من صفوف الفريق الإسباني بالدقيقة 67، والبرازيلي ويندل ناسيمينتو بورجيس من صفوف بورتو 70.

وأمن الروخي بلانكوس المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي وصل للنقطة 18 بعد تخطيه ميلان 2-1، فيما ذهب بورتو (5 نقاط) للدوري الأوروبي، وخرج الروسونيري خالي الوفاض بـ4 نقاط فقط.