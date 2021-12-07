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دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يخطف بطاقة العبور بتخطيه بورتو

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خطف أتلتيكو مدريد بطاقة العبور الثانية إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه مستضيفه بورتو البرتغالي 3-1 الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية.

Reuters

وسجل هدف أتلتيكو الأول الفرنسي أنطوان غريزمان 56، فيما وقع على الثاني الأرجنتيني آنخيل كوريا 90، وأضاف الثالث مواطنه رودريغو دي بول  90+2 أما هدف الخاسر الوحيد فدونه سيرجيو أولفيرا 90+6 من ركلة جزاء.

وتعرضت صفوف كل فريق لبطاقة حمراء، البلجيكي يانيك كاراسكو من صفوف الفريق الإسباني بالدقيقة 67، والبرازيلي ويندل ناسيمينتو بورجيس من صفوف بورتو 70.

وأمن الروخي بلانكوس المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي وصل للنقطة 18 بعد تخطيه ميلان 2-1، فيما ذهب بورتو (5 نقاط) للدوري الأوروبي، وخرج الروسونيري خالي الوفاض بـ4 نقاط فقط.

دوري أبطال أوروبا أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد بورتو
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