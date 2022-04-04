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دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يخسر جهود خيمينيز قبل مواجهة مانشستر سيتي

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سيغيب قلب الدفاع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز عن تشكيلة فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بسبب الإصابة.

Reuters

وأعلن فريق العاصمة الإسبانية في بيان على موقعه الرسمي الإثنين ان "خوسيه ماريا خيمينيس  لن يكون ضمن الرحلة إلى مانشستر".

وبعد معاناته من آلام، استُبدل الأوروغوياني البالغ 27 عاماً في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد ألافيس السبت في المرحلة 30 من الليغا والتي فاز فيها فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بنتيجة كبيرة 4-1.

تابع النادي دون توضيح الآلام التي يعاني منها اللاعب "أخضعه الفريق الطبي لعدة فحوص، وفي نهاية المطاف لن يسافر إلى إنكلترا. مسار آلامه سيحدّد موعد عودته إلى المجموعة".

وعلى غرار خيمينيز، غاب عن رحلة مانشستر لاعب الوسط المكسيكي الدولي هكتور هيريرا المصاب أيضاً، بالإضافة إلى الجناح البلجيكي الدولي يانيك فيريرا كاراسكو الموقوف.

                  

دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي خوسيه خيمينيز
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