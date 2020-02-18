أتالانتا يأمل في مواصلة حلمه

ويعيش أتالانتا الحلم في المسابقة القارية الأهم بعدما حل ثالثا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبلغ الأدوار الاقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل وصيفا لمانشستر سيتي الإنكليزي في المجموعة الثالثة.

من جهته، تصدر فالنسيا المجموعة الثامنة أمام تشيلسي.

ويطمح النادي الإسباني لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاما، علما بأنه يشارك في ثمن النهائي للمرة الرابعة، والأولى منذ 2012-2013.

ولم يعرف أتالانتا طعم الخسارة في آخر أربع مباريات في "سيري أ"، ففاز بثلاث منها آخرها أمام روما (2-1) الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين، وهو يحتل حاليا المركز الرابع بفارق ست نقاط أمام قطب العاصمة.

من جهته، يدخل فالنسيا وصيف بطل المسابقة عامي 2000 و2001، لقاء ملعب سان سيرو (الذي يعتمده أتالانتا قاريا بدلا من ملعبه "جيويس ستاديوم") بعد تعادل 2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الليغا الجمعة، وهو يحتل المركز السابع بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الرابع.

وسيقود السلوفيني جوزيب إيليتشيتش خط المقدمة في أتالانتا، وهو رابع هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 14 هدفا، فيما سيعول المدرب ألبيرت سيلاديس على الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز الذي سجل تسعة أهداف في الليغا هذا الموسم.

ويقام لقاء الإياب في العاشر من آذار/مارس المقبل على ملعب "مستييا".