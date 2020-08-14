آخر أخبار إصابات نجوم باريس سان جيرمان

وضرب باريس سان جيرمان بطل فرنسا موعداً مع لايبزيغ الألماني في نصف نهائي الأبطال يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه المثير على أتالانتا الإيطالي 2-1، فيما انتصر منافسه على أتلتيكو مدريد بذات النتيجة الخميس.

ويترقب عشاق سان جيرمان أخبار نجوم الفريق الأول بشكل يومي نظراً للإصابات التي لحقت بالعديد من لاعبيه المؤثرين مثل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي تياغو سيلفا وكورزاوا.

وغرّد باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على الإنترنت: "نافاس: إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية، مشاركته الثلاثاء غير مؤكدة، تياغو سيلفا: إصابة طفيفة، تفاؤل بشأن مشاركته الثلاثاء".

وتابع: "فيراتي: يواصل إعادة التأهيل، سيخضع لإعادة التقييم السبت، كورزاوا: يواصل برنامج التعافي".

