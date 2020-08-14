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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

آخر أخبار إصابات نجوم باريس سان جيرمان

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نشر باريس سان جيرمان الفرنسي تغريدة وضّح من خلالها وضعية العديد من نجومه قبل مباراته المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

وضرب باريس سان جيرمان بطل فرنسا موعداً مع لايبزيغ الألماني في نصف نهائي الأبطال يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه المثير على أتالانتا الإيطالي 2-1، فيما انتصر منافسه على أتلتيكو مدريد بذات النتيجة الخميس.

ويترقب عشاق سان جيرمان أخبار نجوم الفريق الأول بشكل يومي نظراً للإصابات التي لحقت بالعديد من لاعبيه المؤثرين مثل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي تياغو سيلفا وكورزاوا.

وغرّد باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على الإنترنت: "نافاس: إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية، مشاركته الثلاثاء غير مؤكدة، تياغو سيلفا: إصابة طفيفة، تفاؤل بشأن مشاركته الثلاثاء".

وتابع: "فيراتي: يواصل إعادة التأهيل، سيخضع لإعادة التقييم السبت، كورزاوا: يواصل برنامج التعافي".
 

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كيلور نافاس
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