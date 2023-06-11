وقائع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 23:59 11:06 دقيقة حمل لاعبي الأهلي المصري كأس دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخهم، بعد تعادل الفريق المصري في إياب النهائي على أرض مستضيفه الوداد المغربي (1-1). الملخصات الأهلي المصري دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 11:06 دقيقة وقائع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 1:40 دقيقة الشناوي: كان لدينا الإصرار على التتويج باللقب 0:38 دقيقة محمد عبد المنعم يعبر عن سعادته ويشكر جماهير الأهلي 2:47 دقيقة الخليفي يشيد بالكرة الإفريقية ويعد بمزيد من الدعم 0:28 دقيقة تفينتي يضمن مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي 0:58 دقيقة رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2:12 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه الثالث في رولان غاروس 8:28 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث بعد انتصاره التاريخي 6:03 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الثالثة