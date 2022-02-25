وفاق سطيف من أجل العودة بنتيجة إيجابية من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 09:13 3:15 دقيقة سيكون وفاق سطيف الجزائري في رحلة البحث عن نتيجة إيجابية عندما ينزل ضيفاً على أمازولو الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثانية. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا وفاق سطيف -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة الرجاء من أجل العلامة الكاملة 5:10 دقيقة موقعة سودانية خالصة بين المريخ والهلال 3:15 دقيقة وفاق سطيف من أجل العودة بنتيجة إيجابية 4:58 دقيقة برشلونة يستعرض ويتخطّى عقبة نابولي بنجاح 4:53 دقيقة رينجرز يُقصي دورتموند من الدوري الأوروبي 3:37 دقيقة ريال بيتيس يقتنص بطاقة التأهل من زينيت 1:53 دقيقة الوكرة يعزز مركزه الثالث بفوز كبير 0:31 دقيقة أتالانتا يؤكد أحقيته بالعبور إلى ثمن النهائي 0:47 دقيقة بورتو يجبر لاتسيو على التعادل ويعبر للدور القادم 2:39 دقيقة سلتيك يودّع دوري المؤتمر الأوروبي