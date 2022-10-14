وبعد تفوق الزمالك بهدف نظيف ذهابًا سجل "زيزو" هاتريك (4 من ركلة جزاء و41 و88) والسنغالي إبراهيما نداي (32) والبديل يوسف أسامة (90+3) أهداف الزمالك، فيما سجل لفلامبو ليونارد جاكوايا (24).



على نفس الملعب حيث أقيمت مباراة الذهاب وفق اتفاق الناديين بخوض المباراتين في مصر، بدأ الزمالك بضغط هجومي مبكر أسفر عن ركلة جزاء، إثر عرقلة حارس الضيوف ديدوني نتيبازيوا للتونسي سيف الدين الجزيري، انبرى لها زيزو وسددها إلى يسار الحارس محرزاً هدف التقدم (4).



وعادل النتيجة لفلامبو جاكوايا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى يمين محمد عواد (24).

وفي الدقيقة 32 أعاد نداي التقدم لأصحاب الأرض مستغلاً عرضية زيزو من ركنية حولها رأسية إلى يمين ديدوني.

وواصل زيزو التألق بإحرازه الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع عقب تسديدة الجزيري، سددها في المرمى الخالي (41).

سيطر الزمالك على الشوط الثاني مع هجوم ضاغط شكل خطورة حقيقية على مرمى فلامبو، إلا أنّ رعونة واستهتار المهاجمين حال دون زيادة غلة الأهداف حتى الدقيقة 88 حين مرّر نداي كرة متقنة داخل منطقة الجزاء سددها زيزو مباشرة إلى يسار ديدوني.

ومن خطأ دفاعي في محاولة لإبعاد عرضية زيزو، ارتدت الكرة من القائم لتجد المتابع يوسف أسامة سددها في المرمى محرزاً الهدف الخامس (90+3).

