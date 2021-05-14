وسجل للوداد يحيى جبران من ركلة جزاء 66، فيما عادل للمولودية ميلود ربيعي 83.

وتأجل الحسم لموقعة الإياب المقررة في 22-5-2021 على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

ويسعى الفريق الأحمر إلى لقبه الثالث بعد 1992 و2017، فيما ينشد عميد أندية الجزائر لقبه الثاني بعد 1976.

تفاصيل من المباراة:

نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

- د 90+ 2 رأسية خطيرة جداً للمولودية من قبل البديل عبد اللاوي مرت بجانب القائم.

- هدف التعادل للمولودية د 83 ميلود ربيعي يحرز التعادل برأسية رائعة للخلف مستغلاً ركلة ثابتة رفعها الحراق.

- د 75 المولودية يتحرر بعد تلقيه الهدف وينطلق باحثاً عن التعادل.

- د 66 هدف أول للوداد من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح يحيى جبران، بعدما أعلن الحكم عن مخالفة على معاد حداد الذي عرقل البديل محمد أوناجم.

- د 60 المولودية يحاول امتصاص اندفاع منافسه، وذلك من خلال التمرير في وسط الميدان مع بعض المحاولات الهجومية الخجولة.

- د 50 الكعبي يواصل بحثه عن الهدف للوداد لكنه يتعثر بكرة وأخرى يرسلها فوق المرمى.

- انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- د 41 العارضة الجزائرية ترد تسديدة قوية من قبل أيمن الحسوني.

- د 35 هدف يلغى للوداد، بداعي التسلل على وليد الكرتي الذي تابع رأسية في المرمى، بعد رأسية أخرى للكعبي ردتها العارضة.

- د 30 رأسية خطيرة جداً من القناص أيوب الكعبي تمر بسلام على مرمى الفريق الجزائري.

- د 21 تسديدة من لاعب المولودية نبيل لعمارة تصدى لها حارس الوداد التكناوتي.

- مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، الوداد يبدو أفضل من ناحية التحكم بإيقاع اللعب، ولكن المولودية يحاول بدوره أن يلعب بروح قتالية معتمداً على قوة الأداء الجماعي المميزة في صفوفه.

- د 12 مؤيد اللافي لاعب الوداد كاد أن يصيب شباك المولودية، لكن ميلود ربيعي أخرجها من على باب المرمى برأسه.

- 07 أول تهديد مباشرة للوداد جاء عن طريق أيوب العملود الذي تسلم تمريرة خطيرة للغاية من وليد الكرتي لكن الأول لم يحسن متابعتها في الشباك.

- خمس دقائق على بداية المباراة، محاولة واحدة من جانب المولودية انتهت ركلة مرمى.

- د 01 الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك يطلق صافرة انطلاقة اللقاء.

تشكيلة مولودية الجزائر

تشكيلة الوداد الرياضي