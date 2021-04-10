مولودية الجزائر لتأمين عبوره من أرض الترجي من قبل beIN SPORTS April 10, 2021 11:28 2:44 دقيقة يشد فريقُ المولودية الجزائري الرحالَ صوب مدينة رادس التونسية لمواجهة فريقها الترجي بحثاً عن نتيجةٍ تحجز له البطاقة الثانية والمؤهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في ديربيٍ مغاربي خالص. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الترجي الرياضي مولودية الجزائر ملعب رادس -آخر الفيديوهات 3:44 دقيقة مباراة ريال مدريد وبرشلونة - التغطية الخاصة 2:44 دقيقة مولودية الجزائر لتأمين عبوره من أرض الترجي 0:59 دقيقة بيدري يتحدث عن الكلاسيكو 0:29 دقيقة دورة تشارلستون: أنس جابر تواصل التألق وبارتي تغادر 3:11 دقيقة ليل يحافظ على الصدارة بفوز ثمين على ميتز 3:20 دقيقة الأهلي ينهي دور المجموعات بفوز على المتصدر سيمبا 0:30 دقيقة السد يختتم الدوري بفوز على نادي قطر 0:55 دقيقة 8 من 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير 1:10 دقيقة "جواز اللقاح" قد يعيد الجماهير للملاعب في بريطانيا 2:46 دقيقة رونالدينيو الساحر الذي فرض احترامه على جماهير ريال