

حظوظ الفريق الجزائري كبيرة في تحقيق تأهّل مبكر إلى الدور ربع النهائي في حال عرف كيف يستغلّ عاملي الأرض والجمهور.

شاهد مواجهة شبيبة القبائل وبيترو أتليتيكو اليوم السبت مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 4 على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.