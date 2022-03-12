مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوبي أفريقي في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وتمثل مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة في المجموعة الأولى بعد فوز الهلال على مواطنه المريخ أمس، إذ أنّ الأهلي حامل اللقب يريد التمسك بحظوظه والقتال على بطاقة العبور إلى ربع النهائي

مباراة الأهلي وصن داونز - مباشر

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز سيكون اليوم السبت في الثاني عشر من آذار/ مارس في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 4.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وصن داونز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي وصن داونز أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.