مشاهدة مباراة الزمالك والوداد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والوداد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الزمالك المصري والوداد الرياضي المغربي ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا في واحدة من أهم مباريات اليوم الجمعة.

وتمثل مشاهدة مباراة الزمالك والوداد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، إذ أنّ الزمالك في المركز الثالث بنقطتين ولا يزال يبحث عن فوزه الأول، بينما الوداد ثانياً بـ6 نقاط.

مباراة الزمالك والوداد - مباشر

البث المباشر لمباراة الزمالك والوداد سيكون اليوم الجمعة في الحادي عشر من آذار/ مارس في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 3

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراةالزمالك والوداد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الزمالك والوداد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.