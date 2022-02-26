مشاهدة مباراة الوداد والزمالك في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الوداد والزمالك؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الوداد والزمالك في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة الوداد والزمالك في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على بطاقتي التأهل من المجموعة الثالثة إذ يملك الوداد الرياضي المغربي 3 نقاط بينما لا يزال في رصيد الزمالك المصري نقطتين من تعادلين فقط.

ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

مباراة الوداد والزمالك- مباشر

البث المباشر لمباراة الوداد والزمالك سيكون اليوم السبت في 25 من آذار/ مارس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 3.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الوداد والزمالك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الوداد والزمالك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.