مشاهدة مباراة الترجي والأهلي في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الترجي والأهلي؟

مباراة الترجي والأهلي والتي ستقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي قمة من العيار الثقيل يترقبها بشغف جمهور وعشاق العملاقين الإفريقيين، حيث يسعى الترجي إلى تحقيق فوز مطمئن قبل أن يحل ضيفاً على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل، فيما يطمح العملاق القاهري إلى مواصل رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الترجي.

الترجي وصل إلى الدور نصف النهائي عقب تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ثم نجح في تخطي عقبة شباب بولزداد الجزائري في ربع النهائي.

الأهلي بدوره شق طريقه إلى المربع الذهبي عقب حلوله وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة أيضاً قبل أن ينجح في الإطاحة بماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من ربع النهائي.

مباراة الترجي والأهلي – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي سيكون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة الأهلي والترجي ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS 4.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي والترجي بنقل حيّ بتقنية فائق الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والترجي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

