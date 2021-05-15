مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة شباب الأهلي وماميلودي صنداونز

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري وماميلودي صنداونز اليوم السبت 15 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS 4.

مشاهدة مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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