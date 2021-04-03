موعد مباراة مولودية الجزائر والزمالك

البث المباشر لمباراة مولودية الجزائر والزمالك اليوم السبت 3 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مولودية الجزائر والزمالك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والزمالك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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