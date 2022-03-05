مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ

مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ

البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ

البث المباشر لمباراة الاهلي والمريخ

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة عربية واعدة بالحماس والتشويق.

وفرضت مباراة الأهلي والمريخ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لحاجة الفريقين للنقاط الثلاث ضمن سعيهما لحجز إحدى بطاقتي العبور إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

يذكر أنّ مباراة اليوم تندرج ضمن مباريات المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لحساب دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والمريخ - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 3.

وستبث مباراة الأهلي والمريخ اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والمريخ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

