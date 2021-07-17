

مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفس

مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الاهلي وكايزر تشيفس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقوّة الفريقين وعراقتهما فضلاً عن الرغبة القوية من الطرفين في التتويج باللقب القاري.

ويأمل فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في إحراز لقب أمجد الكؤوس الإفريقية للمرة العاشرة في تاريخ الأهلي التليد.

في المقابل لن يكون كايزر تشيفس صيداً يسيراً إذ سيسعى للتتويج بلقبه الأول على مستوى المسابقة الأولى في القارة السمراء.

مباراة الأهلي وكايزر تشيفس - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 4 وbeIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة الأهلي وكايزر تشيفس اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرّمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الاهلي وكايزر تشيفس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.