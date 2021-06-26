

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الأهلي والترجي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقوّة الفريقين ورهان المباراة التي ستحدّد هوية المتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينشد الأهلي تأكيد فوزه ذهاباً في رادس على الترجي بهدف دون رد لبلوغ المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الإفريقية.

إلا أن الترجي لن يكون صيداً يسيراً للفريق المصري لما يملكه من خبرة ولاعبين قادرين على قلب المعطيات.



مباراة الأهلي والترجي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 4.

وستبث مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والترجي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

الأهلي - الترجي

• مباراة الأهلي والترجي ستقام اليوم السبت 26 يونيو.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناتي beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 4.

• مواجهة الأهلي والترجي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة الأهلي والترجي بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.