تستأثر المواجهة المغاربية الشيقة والحاسمة إلى حد بعيد بين شبيبة القبائل الجزائري وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعةالرابعة في دوري أبطال إفريقيا بمتابعة الكثير من عشاق الفريقين، لا سيما أنّ المواجهة تعد بمثابة رد الاعتبار للفريق الجزائري (الثالث بـ 3 نقاط) الذي خسر منذ حوالي أسبوعين في الدار البيضاء بهدفين دون رد أمام نظيره المغربي (الثاني بـ 6 نقاط).

موعد مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي

البث المباشر لمباراة شبيبة القبائل والرجاء اليوم الجمعة 10 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة شبيبة القبائل والرجاء ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.