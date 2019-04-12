ستكون مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة الوداد القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD2.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الوداد الرياضي وحوريا كوناكري مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

وسيستقبل الوداد الرياضي وقاعدته الجماهيرية المذهلة التي لا تتعب المباراة على أرض استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

الوداد المتوج باللقب منذ عامين على حساب الاهلي المصري، كان حقق تعادلاً ثميناً خارج أرضه السبت الفائت بنتيجة سلبية على الأراضي الغينية.

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة للعبور، أما أي تعادل إيجابي فيعني خروجه من المسابقة.