موعد مباراة الترجي التونسي القادمة مع ضيفه الرياضي القسنطيني الجزائري سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الترجي والرياضي القسنطيني مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

وسيكون الترجي التونسي بطل الموسم الماضي مرشحا لحجز بطاقته الى الدور نصف النهائي عندما يستضيف النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي خسر 2-3 على ملعبه "الشهيد حملاوي" في قسنطينة، ما يرجح أن تنتهي مغامرته عند الدور ربع النهائي الذي يصله للمرة الأولى في تاريخه.

وسنوافيكم عبر هذا المقال بتغطية حية لأحداث اللقاء بالفيديو لكافة تفاصيله الهامة لاسيما الأهداف فور تسجيلها.