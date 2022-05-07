وستكون مباراة الأهلي ذات حسابة معقدة أمام ضيفه وفاق سطيف نظراً لأهمية الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي ووفاق سطيف إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف – مباشر



البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف سيكون اليوم السبت في السابع من أيار/مايو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.



مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين.

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