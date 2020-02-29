مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي مباشر

مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر

يستضيف الوداد الرياضي المغربي منافسه النجم الساحلي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعينه على تحقيق الانتصار بغية وضع قدم في المربع الذهبي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الوداد والنجم سيكون اليوم السبت 29 شباط/فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت المغرب وتونس.

مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

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"غاريدو" نجم المواجهة

سيخطف المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو الأنظار عندما يقود فريقه الجديد الوداد البيضاوي في مواجهة فريقه السابق النجم الساحلي الذي أقاله قبل أقل من شهر.

وتعاقد الوداد مع مدرب ريال بيتيس وفياريال السابق، بعدما أنهى بالتراضي عقد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عقب 35 يوما من تسلمه مهامه.

ويأمل الإسباني أن يعيد التوازن إلى الفريق الذي جانبه الفوز في مبارياته الأخيرة، إذ يمتلك معرفة قوية جداً بالخصم فضلاً عن خبرته في ملاعب شمال إفريقيا، إذ يتطلع إلى استثمار النجوم التي تنشط ضمن صفوف بطل المغرب.

وقال غاريدو غداة توقيعه في شريط مصور لموقع النادي "أشعر بالسعادة بسبب تدريب فريق كبير، وأتعهد للوداديين بتقديم كل ما أملك لأجل التتويج بلقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال".

ويدخل الفريق التونسي اللقاء بتشكيل شبه مكتمل إثر عودة المصابين وهم زياد بوغطاس والدولي ياسين الشيخاوي والهداف الجزائري كريم العريبي ومحمد الحاج محمود، ليلتحقوا بأبرز عناصره وفي مقدمتهم إيهاب المساكني ووجدي كشريدة وعمار الجمل والإيفواري سليمان كوليبالي والفنزويلي داروين غونزاليس.

وكان المدرب الجديد للنجم قيس الزواغي أشار لدى تقديمه إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة الفريق للطريق الصحيح، وقال "أعرف ما ينتظرنا وآمل أن ننجح في المهمة، وفي تحقيق أول هدف وهو تخطي عقبة الوداد، والذهاب بعيدا في دوري الأبطال".

