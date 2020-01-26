يستقبل الأهلي المصري (الثالث 7 نقاط) ضيفه النجم الساحلي التونسي (المتصدر 9 نقاط) وعينه على تحقيق فوز ضروري لافتكاك قمة المجموعة الثانية قبل الدخول في الحسابات المعقدة للجولة السادسة الختامية من دور المجموعات.

من جهته، يسعى النجم الساحلي صاحب الريادة الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له بضمان تذكرة العبور إلى ثمن النهائي، وسيكون أمام مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي ينوي رد صاع الخسارة في تونس 1-0.

(70) - هدوء كبير يسود القمة بين الفريقين في الشوط الثاني رغم بعض المحاولات من هنا وهناك لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة.

(53) - أفضل لاعبي الأهلي والمباراة حسين الشحات يسدّد لكنه يخطئ المرمى، ثم تبعه بعد لحظات مروان محسن بتسديدة مخادعة مرت قريبة من خشبات كرير.

- انطلاقة النصف الثاني من المواجهة حيث سيبحث الأهلي عن تدعيم تقدمه، فيما سيحاول النجم العودة في المواجهة وادراك التعادل.

نهاية الشوط الأول المثير بتفوق الأهلي بهدف نظيف، لكن النجم قدم مستوى جيد يعد باستمرار الإثارة من الشوط الثاني من القمة.

- الأهلي أفضل بعد الهدف فقد أثر إيجاباً على زملاء السولية وأحبط من عزائم لاعبي النجم الذين تراجعوا كثيراً إلى مناطقهم وتلقوا العديد منال مناورات الهجومية الأهلاوية.

(32) - بعد ضغط رهيب وجملة من الفرص المتتالية يتمكن المالي أليو ديانغ من تسجيل الهدف الأول للأهلي من تسديدة متقنة استقرت في شباك كرير.

(21) - حارس النجم أشرف كرير يخطئ أمام حسين الشحات لكن الأخير لم يستثمر الفرصة كما يجب.

(20) - الجزائري كريم العريبي ينفرد بالحارس محمد الشناوي لكن الدولي المصري يتألق في التصدري قبل أن يتدخل الدفاع الأهلاوي ويبعد الخطورة.

(5) - كاد الجزائري بوخنشوش أن يمنح النجم التقدم بتسديدة قوية تفطن لها الشناوي وأبعدها إلى ركلة ركنية.

- الأهلي يبدأ المباراة بنوايا هجومية واضحة إذ أنه يبحث عن فوز ملح يتصدر به المجموعة التي تبدو معقدة بعد فوز الهلال على بلاتينيوم بهدف نظيف.

التشكيلتان الأساسيتان

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة، و20:00 بتوقيت تونس و21:00 بتوقيت مصر، وسيعلق على اللقاء الزميل خليل البلوشي كما سيكون مسبوقاً باستوديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الدوحة.

مباراة الاهلي والنجم الساحلي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

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