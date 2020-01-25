يستضيف الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين الرجاء البيضاوي المغربي وعينه على تحقيق الفوز أو التعادل ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

أما الرجاء فيزور تونس وعينه على العودة إلى الدار البيضاء بفوز ثأري من الترجي الذي فاز عليه ذهاباً بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الترجي والرجاء سيكون يوم السبت 25 جانفي 2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت تونس والمغرب.

مباراة الترجي والرجاء البيضاوي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الترجي والرجاء على الانترنت عبر beIN CONNECT.