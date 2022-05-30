كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد

البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد

حان الموعد مع المواجهة الكبرى المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري كبير البطولة وأكثر الفرق تتويجاً بلقبها وظهوراً في النهائي بشكل عام، والوداد المغربي أحد أنجح الفرق المشاركة في دوري الأبطال في السنوات الأخيرة.

ويعد هذا هو النهائي الخامس عشر للأهلي إذ حصد اللقب 10 مرات أعوام 1982 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020 – 2021، فيما حصل فريق "الشياطين الحمر" على المركز الثاني أعوام 1983 – 2007 – 2017 – 2018.

ويطمح الأهلي بشدة ليكون أول فريق في تاريخ البطولة يتوج بلقبها ثلاث مرات متتالية إذ أنه حصل على اللقب عام 2020 بعد تغلبه على غريمه ومواطنه الزمالك (2-1) في استاد القاهرة فيما توج بالعاشرة على حساب كايزر شيفس الجنوب إفريقي (3-0) في الملعب ذاته الذي سيستضيف النهائي الليلة (مركب محمد الخامس).

الوداد من جانبه يسعى بقوة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتتويج باللقب الثالث في مسيرته بعد عامي 1992 و2017 علماً بأن اللقب الأخير على كان على حساب الأهلي ذاته.

ويعد الوداد من أنجح الفرق في البطولة في السنوات الأخيرة إذ صعد للنهائي عام 2019 قبل الخسارة أمام الترجي التونسي فيما ودع البطولة أمام الأهلي من نصف النهائي عام 2020 وفي نسخة الموسم الماضي وصل أيضاً إلى نصف النهائي قبل أن يودع البطولة أمام كايزر شيفز الجنوب إفريقي.

مباراة الأهلي والوداد – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والوداد سيكون موعدك معها اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأهلي والوداد ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوداد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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