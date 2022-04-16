كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء

مواجهة من العيار الثقيل ستجري بين الأهلي المصري وضيفه الرجاء الرياضي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا سيسعى من خلالها الفريق المصري حامل اللقب لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بفارق مريح قبل أن يحل ضيفاً على الفريق المغربي القوي الذي يقدم بطولة استثنائية حتى الآن.

وستقام مواجهة العودة بين الفريقين على أرض الرجاء الأسبوع القادم في الدار البيضاء.

وقدم الرجاء مستويات قوية في دور المجموعات وسيطر تماماً على صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط كاملة أمام وفاق سطيف الجزائري صاحب المركز الثاني.

من جانبه عانى الأهلي الأمرين حتى يحسم صعوده إلى ربع النهائي وهو الإنجاز الذي حققه في اليوم الأخير من دور المجموعات بتغلبه على الهلال السوداني بصعوبة بالغة بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 74، فحصل على المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق 6 نقاط خلف ماميولدي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعد المواجهة ثأرية بالنسبة للرجاء إذ كان الأهلي فاز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقية بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي (1-1).

مباراة الأهلي والرجاء – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والرجاء سيكون موعدك معها اليوم السبت في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأهلي والرجاء ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 3.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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