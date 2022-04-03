كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال

يترقب الجميع مواجهة مصيرية ومن العيار الثقيل بين الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل لحسم صعوده إلى الدور ربع النهائي من البطولة واستمرار فرصة وحظوظه في الدفاع عن لقبه الذي توج به في آخر نسختين في المسابقة.

من جانبه يدخل الهلال السوداني باحثاً عن الفوز فقط لضمان تأهله إلى الدور القادم من البطولة، وهي مهمه تبدو صعبة خاصة أنها على أرض الفريق المصري، إلا أن لاعبي الهلال عاقدين العزم على تقديم أفضل ما لديهم للفوز باللقاء المصيري.

وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن تماماً صدارة المجموعة بعد أن قدم أحد أفضل المستويات في دور المجموعات حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة فقط ما جعله يغرد منفرداً في الصدارة برصيد 16 نقطة فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وحل الهلال ثالثاً برصيد 4 نقاط بنفس رصيد المريخ صاحب المركز الأخير في المجموعة.

مباراة الأهلي والهلال – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والهلال سيكون موعدك معها اليوم الأحد في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأهلي والهلال ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 3.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والهلال أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!

