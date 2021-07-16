موسيماني يؤكد جاهزية الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل beIN SPORTS July 16, 2021 22:40 0:43 دقيقة أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري أنّ فريقه جاهز لخوض مواجهة كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفاً أن لديه الثقة الكاملة في اللاعبين بتحقيق اللقب. مقابلات الأهلي المصري بيتسو موسيماني دوري أبطال إفريقيا كايزر تشيفس -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة باكستر يأمل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي 0:43 دقيقة موسيماني يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة كايزر 0:44 دقيقة موهريتش يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف فرنسا 0:38 دقيقة بينيتيز يتحدث عن إمكانياته وسبب عودته إلى إنكلترا 0:50 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول 7:41 دقيقة فعاليات ترويجية لمباريات "العنابي" بمدينة هيوستن 0:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:53 دقيقة أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد 0:57 دقيقة ساكا يوجّه رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي 0:26 دقيقة جيرو يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لميلان