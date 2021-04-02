مواجهة مهمة للهلال السوداني أمام صن داونز من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 11:11 2:55 دقيقة يطمح الهلال السوداني إلى تحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا على حساب المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي وذلك للحفاظ على حظوظه في خطف ورقة الترشح الثانية. تقارير إخبارية الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة