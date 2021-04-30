وفي ما يلي مواجهات ربع النهائي:

الأهلي المصري - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

مولودية الجزائر - الوداد الرياضي المغربي

شباب بلوزداد الجزائري - الترجي الرياضي التونسي

كايزرشيفز الجنوب إفريقي - سيمبا التنزاني

وتقام مباريات الذهاب في 14 و15 أيار/مايو، على أن تلعب مباريات الإياب في 21 و22 من الشهر نفسه.

نصف النهائي

الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي يواجه الفائز من مباراة كايزرشيفز وسيمبا.

الفائز من مواجهة شباب بلوزداد والترجي الرياضي يلاقي الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز.

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في 18 و19 حزيران/يونيو، والإياب في 25 و26 منه، على أن تقام المباراة النهائية في 17 تموز/يوليو.

#TotalCAFCL quarter-finals draw: DONE. ✅



Here's the journey to Africa's most prestigious trophy! 🏆👇 pic.twitter.com/1pEYMSQgjL — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 30, 2021



