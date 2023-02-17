ويحاول نادي الكناري تعزيز حظوظه بعد التعادل المهم الذي عاد به من لواندا لكن ذلك سيكون في مواجهة حامل اللقب.

شاهد مباراة شبيبة القبائل والوداد الرياضي اليوم الجمعة مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 4 على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرّمة.