مواجهة شرفية بين الزمالك والمريخ من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 12:29 2:47 دقيقة بعد خروجهما معاً من دور المجموعات، يستقبل الزمالك المصري في القاهرة المريخ السوداني وكل منهما يبحث عن الهروب من تذيل ترتيب المجموعة الرابعة. مواجهة الزمالك والمريخ ستنطلق في تمام الساعة 22:00 اليوم الجمعة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 4. تقارير إخبارية الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة مواجهة شرفية بين الزمالك والمريخ 2:38 دقيقة الرجاء يواجه سيمبا في دوري أبطال إفريقيا 3:01 دقيقة مارسيليا يسعى للحفاظ على المركز الثاني 2:51 دقيقة تجربة تشابي ألونسو مع ليفركوزن تلفت الأنظار 0:31 دقيقة فرانكفورت يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوخوم 1:59 دقيقة سلتيكس يقسو على باكس في عقر داره 5:28 دقيقة تشلسي يطيح بحامل اللقب ويبلغ نصف النهائي 0:49 دقيقة الأرجنتين مرشحة قوية لاستضافة كأس العالم للشباب 0:30 دقيقة إنتر يعلن عن إصابة التركي هاكان 4:24 دقيقة فولفسبورغ إلى نصف النهائي