في مركب محمد الخامس، فرض المدافع محمد الناهيري نفسه نجماً للقاء بتوقيعه هدفي المباراة من رأسيتين في الدقيقتين 11 و54.

وسيتجدّد التنافس بين الفريقين في لقاء الإياب بعد أسبوع في استاد رادس الشهير بتونس، والذي يستنجد به النجم عوضاً عن ملعبه الأصلي "أولمبي سوسة" الذي أغلقت أبوابه منذ مدة بسبب خضوعه لإصلاحات.

ويعدّ هذا الفوز الأول للوداد على فريق تونسي في المسابقة بعد انتهاء 6 مواجهات سابقة بين الطرفين بأربعة هزائم وتعادلين.

ملخص اهداف ومباراة الوداد والنجم الساحلي (2-0) في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

نهاية المباراة: الوداد (2) - النجم الساحلي (0)

دق 90+1: بديه أوك يقود هجمة خاطفة ويسدّد إثرها كرة قوية ومباغتة ولكنّ حارس مرمى النجم تميّز في ردّ الكرة.

دق 75: الظهير الطائر وجدي كشريدة يشن هجمة سريعة أتبعها بتسديدة قوية ردّها الحارس رضا التغناوتي بصعوبة بالغة.

دق 66: فرصة ودادية لإضافة الهدف الثالث أنقذها بأعجوبة من قلب المرمى المدافع صدّام بن عزيزة.

دق 54: هدف - المدافع محمد الناهيري يعود لهز شباك النجم برأسية جديدة وسط ضعف فادح في المحاصرة الفردية من لاعبي النجم.

دق 48: وليد الكرتي يسدّد كرة ماكرة غيّرت اتجاهها إلى مرمى النجم بعد اصطدامها بقدم مالك بعيو غير أنّ الحارس مكرم البديري أبدع في التصدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الوداد (1) - النجم الساحلي (0)

دق 40: أنانية المهاجم سليمان كوليبالي وتألق حارس الوداد التغناوتي يحرمان النجم من إدراك التعادل بعد أن أصرّ المحترف الإيفواري على تسديد الكرة من زاوية ضيقة عوض التمرير لزملائه الطلقاء من الرقابة.

دق 36: مالك بعيو يفشل في استثمار موقعه المناسب ويسدّد كرة غير مركزة إلى خارج الملعب.

دق 17: لاعب الوداد يحي عطية الله يحاول بتسديدة مباغتة وحارس النجم متيقظ.

دق 11: هدف - محمد الناهيري يهز مرمى النجم الساحلي بهدف السبق من رأسية مميزة بعد عرضية من إسماعيل الحداد.

دق 3: المدافع المتقدم صدّام بن عزيزة يخطف رأسية من بين غابة من المدافعين وكرته كادت تغالط الحارس التغناوتي مبكراً.

بداية المباراة

الوداد - النجم.. تشكيلتا الفريقين