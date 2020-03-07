في بريتوريا، ورغم قبوله المبكر لضغط منافسه إلاّ أنّ الأهلي خطف هدف التقدم بفضل النيران الصديقة لليبوهانغ مابو الذي غالط حارس مرماه بعد ركلة حرة منفذة بدهاء من التونسي المتألق علي معلول (24)، غير أنّ غاستون سيرنيو أدرك التعادل سريعاً (28).

وضمنت نتيجة التعادل الإيجابي ورقة التأهل للأهلي الذي تفوّق في مجموع المبارايتن 3-1 بعد أن فاز ذهاباً في استاد القاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع علي معلول.

بهذه النتيجة يكون الأهلي قد ثأر "رياضياً" لخروجه في ذات هذا الدور الموسم الماضي أمام نفس المنافس بعد تكبه خسارته الأثقل في المنافسة القارية ذهاباً (5-0) وفوزه إياباً (0-1).

ملخص اهداف ومباراة الأهلي وصن داونز (1-1)

نهاية المباراة: الأهلي ينهي المباراة متعادلاً على أرض صن داونز 1-1

دق 87: مجهود فردي مميز من البديل محمد هاني يتبعه بعرضية وجدت جونيور أجاي الذي سدّد في القاءم، قبل أن يعلن الحكم باكاري غاساما عن حالة تسلل.

دق 78: المالي أليو ديانغ يحاول مباغتة حارس صن داونز بتسديدة بعيدة ولكن دون جديد.

دق 63: محمود متولي قريب من إهداء الأهلي التقدم في النتيجة مجدداً ولكن تسديدته المؤطرة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس أونيانغو.

دق 59: زواني يسدد كرة مباغتة بخارج الرجل ولكن الشناوي يواصل تمرّده أمام مهاجمي صن داونز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي (1) - صن داونز (1)

دق 42: تباطؤ عمر السولية و"فلسلفة" أليو بادجي يحرمان الأهلي من إنهاء الشوط متقدماً بعد إضاعة فرصة حقيقية أمام المرمى بغرابة شديدة.

دق 32: فيلاكازي كاد يمنح صن داونز هدف التقدم بعد مخالفة ذكية غير أنّ رأسيته لم تكون قوية لتغالط المتيقظ الشناوي.

دق 26: هدف - صن داونز يعادل النتيجة سريعاً بفضل متابعة صانع ألعابه الأوروغواياني سيرينو رودريغيز لكرة ردّها الشناوي.

دق 21: هدف - الأهلي يتقدم بهدف ثمين بعد مخالفة منفذة بدهاء من التونسي علي معلول اعترضها مدافع صن داونز ليبوهانغ مابو وغالط بها حارس مرماه أونيانغو.

دق 5: سيرنيو ينفذ مخالفة ذكية باتجاه زميله البرازيلي المنفرد ناشيمينتو والأخير يصطدم بتمّيز الشناوي الذي أبدع في التصدي.

دق 1: أول محاولة هجومية لصاحب الأرض من تسديدة قوية لزواني ذهبت عالية فوق مرمى محمد الشناوي.

بداية المباراة

صن داونز - الأهلي.. تشكيلتا الفريقين