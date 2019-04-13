إعداد: مازن الريس



وستنطلق مباراة الاهلي وصن داونز يوم السبت في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الجيش برج العرب في الاسكندرية، إذ سيحاول الفريق المصري تعويض خسارته ذهاباً بخماسية نظيفة.

حسابات تأهل النادي الأهلي



ويحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الأربعة في بطولته المحببة إلى تقديم أداء استثنائي وتحقيق فوز بنتيجة عريضة جداً يعوّض من خلالها ما فاته ذهاباً.

وسيؤدي فوز الأهلي بنتيجة 5-0 إلى جرّ اللقاء للأشواط الإضافية، لكن فوزه بستة أهداف دون رد يؤهله، وكذلك الحال بالنسبة لأي انتصار بفارق ستة أهداف في حال تمكن الضيف من التسجيل في مرماه (7-1 تؤهل الأهلي – 6-1 تؤهل الضيف).

آخر أخبار النادي الأهلي



وفقاً لآخر أخبار النادي الأهلي القادمة من مصر فإنّ مارتن لاسارتي سيعقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف بتوقيت مصر عصر اليوم السبت .

ويشير الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أنّ لاسارتي سيحدد خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز، بعدما عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين الجمعةعرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس .

وتشهد قائمة الأهلي التي ستخوض المباراة العديد من الغيابات لأسباب متنوعة، علماً أنّ بعثة الفريق ستصل إلى الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.



لا شيء صعب على الأهلي

لو كانت المباراة لفريق آخر غير الأهلي لتمكن المحللين ووسائل الإعلام من التنبؤ بتأهل الضيف بأريحية كبيرة بعيداً عن الحرج، لكن تاريخ هذا "الكيان" في هذه المسابقة تحديداً يبقي جميع الخيارات مفتوحة رغم صعوبة الأمر.

وتشير النتائج التي سجلها الأهلي على أرضه في البطولة الأفريقية إلى أنّه انتصر في آخر تسع مباريات، والنتيجة الأعلى منها كانت على سيمبا التنزاني 5-0 في المباراة قبل الماضية، وإذا أردنا الحديث عن الفرق القوية التي رفعت الراية البيضاء في مصر فنذكر شبيبة الساورة الجزائري 3-0 المباراة الفائتة وحوريا الغيني 4-0 في ربع نهائي البطولة السابقة.

وتضم تشكيلة الأهلي العديد من الأسماء القادرة على قلب المعطيات بدءاً برمضان صبحي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول إضافة إلى عمرو السولية.

وفي الوقت الذي تحيط الشكوك بمشاركة حسين الشحات لأسباب فنية، فإنّ لاعب العين الإماراتي السابق قد يمنح المزيد من الخيارات لقدرات فريقه الهجومية في حال استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الانضمام للأهلي.