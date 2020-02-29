متابعة: مازن الريس

فاز الأهلي المصري على ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي 2-0 اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجّل التونسي علي معلول ثنائية الأهلي في الشوط الثاني عقب انعدام التركيز الذي كان عليه بطل الدوري المصري في الثلث الهجومي خلال الشوط الأول.

ووقّع معلول على الهدف الأول مستفيداً من بينية النيجيري أجايي ومن ثم الثاني من ركلة جزاء حصل عليها البديل السنغالي بادجي (56 و68).

وردّ الأهلي اعتباره أمام صنداونز الذي أخرجه من ذات الدور في الموسم الفائت حين انتصر عليه ذهاباً 5-0 فيما حقق الأهلي فوزاً شرفياً إياباً 1-0.

ويحتاج الأهلي للخروج بنتيجة التعادل أو الفوز للتأهل أو حتى الخسارة بفارق هدف، علماً أن خسارته بفارق هدفين في حال تسجيله للأهداف ستضمن له العبور إلى نصف النهائي أيضاً.

الأهلي وصنداونز - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز مهم للأهلي.

(80) الأوغندي أونيانغو كالسد المنيع لمحاولات الأهلي لإضافة الهدف الثالث.

هدف (68): معلول يتابع التألق بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها البديل السنغالي بادجي.

هدف (56): التونسي علي معلول يفك عقدة تكتل دفاع صنداونز ويمنح الأهلي التقدم.

(55) تسديدة تفتقد للقوة من أفشة بين يدي الحارس.

(51) إلغاء هدف للأهلي بسبب التسلل عقب تأخر أجايي في التمرير.

(45) حركة فنية من مروان محسن والكرة تهز الشباك من الخارج.

(41) الأهلي يطالب بركلة جزاء والحكم الكونغولي ندالا يرفض الإعلان عن أي شيء.

(26) محمد مجدي أفشة جرّب المباغتة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(18) مروان محسن يظهر مرة أخرى بضربة رأس جديدة خارج المرمى.

(17) أخطر فرص المباراة تأتي عبر ضربة رأس من مروان محسن تخطئ المرمى.

(10) الأهلي يتحكم بمجريات اللعب ويمسك الكرة لكن التركيز مفقود في الثلث الأخير.

(1) محمد الشناوي ينقذ الأهلي من فرصة هدف محقق.

انطلاق المباراة

القائمة الرسمية لكل من الأهلي وصنداونز

